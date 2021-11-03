Akit'ten tepki çeken haber: 'İşte 4 lezzetli bayat ekmek tarifi'

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:48

Benzin, akaryakıt, LPG, elektrik gibi alanlara gelen zamlarla yurttaşlar boğuşurken iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Ekim ayında gelen art arda zamlar Kasım ayında da devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN HABER

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Akit, 'İşte 4 lezzetli bayat ekmek tarifi' başlıklı haberi okurlarına servis etti.

Akit, haberde şu ifadeleri kullandı:

"Taze ekmek tüketmeyi kim sevmez? Ne yazık ki, aldığınız ya da yaptığınız ekmekler bir günde tazeliğini kaybedebiliyor. Her ne kadar tazeliğini korumak için çaba gösterseniz de ilk lezzetin kaybolması muhtemeldir. Elinizde bir de tüketemeyeceğiniz miktarda ekmek varsa, bu ekmekleri değerlendirmek için kolları sıvamanın vakti gelmiş demektir"

Tarifler şöyle sıralandı: