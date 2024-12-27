AKK Başkanı Yılmaz: İyi ki geldin!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:41

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yılı kapsamında açıklama yaptı. Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geliş sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın Başkent oluşu, siyasi ve fiziki haritada bir işaret ve adlandırma olmanın ötesinde bir anlam ifade eder... O, köklü geçmişi binlerce yıl devam edecek olan geleceğinin işareti ve garantisidir. Ankara, zengin bir medeniyeti miras alan bir milletin, daha da zenginleşerek geleceğe taşıyacağı kutsal bir emanettir. Ankara 'Ümm’ül Dünya'dır, yani 'Dünyanın Annesi'dir, 'Dünyanın Özü'dür! Bütün mazlumların yardım için baktığı ve kulak verdiği ilk şehirdir...

Bütün kimsesizlerin elini tutmak istediği Başkent’tir Ankara! Öyle sıradan bir başkent değildir Ankara! Gazi şehirdir! Canı pahasına, o karanlık işgal günlerinden bizi, bağımsızlığın aydınlık şafağına taşımıştır. Bu yüzden sadece Ankara’da yaşayanların değil, 85 milyonun kentidir! Ki, Ankara’da yaşamayanların da bu kenti koruma ve kollama adına sorumluluk alma zarureti vardır.”

‘ANKARA DEMEK, 5 BİN YILLIK TARİH DEMEKTİR’

Ankara’nın yalnızca 6 buçuk milyonun değil, 85 milyonun kalbi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ankara demek, bıkkınlık karşısında heyecan, karanlık ufuklarda aydınlık, demektir. Ankara demek, düşmanlara karşı cesaret, mazluma karşı merhamet demektir. Ankara demek, Hacı Bayram’da maneviyat, Gordion’da 5 bin yıllık tarih demektir. Ankara, kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu, modern Türkiye’nin adımlarının atıldığı bir medeniyet kentidir.

Hezeyan karşısında heyecan, karanlık karşısında aydınlık, esaret karşısında cesaret, zulüm karşısında merhamettir Ankara. Malazgirt, Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul… Ankara, başkent oluşuyla bu birikimi de miras edinmiştir” ifadelerini kullandı.

‘YORULMAKSIZIN YÜRÜMEK ASLİ GÖREVİMİZ’

“İyi ki geldin” mesajı gönderen Yılmaz, “Başımız dara düştüğünde ne yapmamız gerektiği, 105 yıl önce Atatürk’ün Ankara’ya geldiğinde söyledikleri ve yaptıklarında saklıydı. Ve şimdi, o ruhu hiç yitirmeden, geleceğe emin adımlarla hiç yorulmaksızın yürümek, asli görevimizdir.

Bizlere bu kadim topraklar üzerinde Misak-ı Milli sınırlarını yeniden yurt edindiren, Bağımsız ve Çağdaş, Laik, Demokratik Sosyal Hukuk Devleti Türkiye Cumhuriyetimizi kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yılını kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.