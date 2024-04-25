Akkuyu Nükleer’de vinç yangını!
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki vincin kulesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS inşaat sahasında, gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle vincin kulesinde yangın çıktı.
Klima kaynaklı olduğu öne sürülen yangın, inşaat sahasında kısa sürekli paniğe yol açtı. Geceyi aydınlatan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
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