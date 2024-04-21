Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu

Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:02

Güncelleme: 21.04.2024 - 10:02

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde ana yüklenici firma son 4 yıldır Rus TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şti. Şirkete karşı bir dizi icra takibi ve ihtiyati haciz talepli davanın olduğu anlaşıldı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul İkitelli’de faaliyet gösteren W. Yüzey İşlem Makine Endüstriyel Ürünler Şirketi işe TSM İnşaat arasında geçen 1 Kasım’da sözleşme imzalandı.

Taraflar, ARC araç sprey kaplama makinesinin satışı konusunda anlaşmaya vardı. 20 bin 340 dolar değerindeki makine W. Yüzey İşlem şirketi tarafından hazırlandı.

NAKLİYE FİRMASI MERSİN’E TESLİM ETTİ

Şirket, 7 Kasım günü, elektronik faturayı TSM İnşaat’a iletti. Şirketin muhasebe birimi faturayı gördü. W. Yüzey İşlem şirketi, söz konusu makineyi Mersin’e taşıyacak nakliye firmasının Gebze’deki merkezine de 7 Kasım günü makineyi teslim etti. Makine 9 Kasım günü TSM İnşaat’ın personeline teslim edildi.

ŞİRKET YETKİLİSİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Makinenin sorunsuz teslimi ve faturanın da kesilmesi ile birlikte W. Yüzey İşlem ödemenin yapılması için beklemeye geçti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra anılan makinenin alımı ile ilgilenen TSM İnşaat çalışanı M. A. T. ile iletişime geçildi. M. A. T. de kendisine gelen mesaj sonrası, çalıştığı şirketin 5 çalışanını da mesaj sistemine dâhil ederek ödemenin yapılması konusunda alacaklı tarafa bilgi verilmesini istedi.

‘ÖDEME YAPILACAK’ YANITI

Ancak ödemeye ilişkin yine bir gelişme olmadı. Bu kez TSM İnşaat’ın çalışanı M. Ö. ile telefonla görüşme gerçekleştirildi. 12 Ocak 2024 günü mesaj gönderilen M. Ö.’den “Merhaba, Kontrol ettim, sisteme işlenmiş problem yok, ödeme yapılacağı zaman ilk yatırılacaklar arasında…" yanıtı alındı.

BAŞKA FİRMALAR DA TAKİBE GEÇMİŞ

Söz konusu mesaj sonrasında ödemeye ilişkin bir gelişme olmadı. Bu aşamadan sonra W. Yüzey yetkilileri ve avukatları, kendileri gibi benzer bir sorunu yaşayan başka firma olup olmadığını araştırmaya başladı. Yaptıkları araştırmada birçok firmanın benzer sorunu yaşadığı kimi firmaların icra takibi başlattığını gördü.

İHTİYATİ HACİZ TALEP ETTİ

Bu aşamadan sonra W. Yüzey İşlem, TSM İnşaat’a karşı ihtiyati haciz talebi ile İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bu arada, A. Halat ve İş Güvenliği şirketinin de TSM İnşaat’a karşı aldığı ihtiyati haciz kararını İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü üzerinden işleme koyduğu anlaşıldı.

ANA YÜKLENİCİ TSM OLMUŞTU

Bu arada, Akkuyu NGS projesinde, daha önce Rus Titan-2 ile IC İçtaş İnşaat AŞ ana yüklenici konumundaydı. Ancak anılan ortaklıkla yapılan sözleşme feshedildi. Bu kez, ortaklığın yerine 9 Ekim 2019’da Mersin’de kurulan Rusya sermayeli TSM İnşaat yer aldı. Anılan şirketin 3 ortağı arasında Titan -2’nin de yer alıyor.