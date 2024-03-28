Akkuyu’da yüzlerce işçi iş bırakmıştı: Firma yetkililerinin araçlarını taşladılar

Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek dün itibariyle bazı bölümlerde iş bıraktı. Bugün de eylemlerini sürdüren işçiler, firma yetkililerinin de olduğu bazı araçlarla servisi taşladı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 18:59
Akkuyu’da yüzlerce işçi iş bırakmıştı: Firma yetkililerinin araçlarını taşladılar
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Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. 

Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. 

Maaşlarının yatmadığını belirten işçiler bugün de iş bırakma eylemlerine devam etti. Bugünkü eylemde gergin anlar yaşandı. İşçiler firma yetkililerinin de içinde olduğunu ileri sürdüğü bazı araçları taşladı. 


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