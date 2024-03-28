Akkuyu’da yüzlerce işçi iş bırakmıştı: Firma yetkililerinin araçlarını taşladılar

Yayınlanma: 28.03.2024 - 18:59

Güncelleme: 28.03.2024 - 18:59

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı.

Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

Maaşlarının yatmadığını belirten işçiler bugün de iş bırakma eylemlerine devam etti. Bugünkü eylemde gergin anlar yaşandı. İşçiler firma yetkililerinin de içinde olduğunu ileri sürdüğü bazı araçları taşladı.