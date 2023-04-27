Akkuyu'da jandarma müdahalesi: Nükleer karşıtlarına gözaltı!
Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıtın verilmesi dolayısıyla düzenlenecek töreni protesto etmek için yola çıkan nükleer karşıtlarının önü jandarma tarafından kesildi. Durduruldukları yerde eylem yapan aktivistlere müdahalede bulunan jandarma, TİP Mersin vekil adayı Hakan Güneş'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. TİP'ten yapılan açıklamada, tüm gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakıldığı belirtilerek, "Yaşamın yanındayız, doğada inat ediyoruz!" denildi.
Uzmanların uyarıları ve nükleer karşıtlarının tepkilerine karşın Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt bugün verildi.
Nükleer karşıtları ise, ilk yakıtın verilmesi kapsamında bugün düzenlenecek tören öncesinde bölgeye doğru yola çıktı. Ancak aktivistlerin yolu, jandarma ve polisler tarafından kesildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Durduruldukları yerde nükleer karşıtı eylem yapan ve "Ülkemiz nükleer çöplük olmayacak" diyen aktivistlere, jandarma müdahale etti.
Yapılan müdahalede, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin Milletvekili adayı Doç. Dr. Hakan Güneş'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
TİP: YAŞAMIN YANINDAYIZ, DOĞADA İNAT EDİYORUZ!
TİP Genel Merkez'den gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"MYK Üyemiz ve Mersin Milletvekili Adayımız Doç. Dr. Hakan Güneş, Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı yapılan eylemde gözaltına alındı. Nükleer santrale karşı hayatlarımızı, doğamızı savunmaya devam edeceğiz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!"
Yapılan ikinci açıklamada ise, gözaltıların serbest bırakıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"MYK Üyemiz ve Mersin Milletvekili Adayımız Hakan Güneş’in de dahil olduğu tüm gözaltılar serbest bırakıldı. Yaşamın yanındayız, doğada inat ediyoruz!"
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