Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM İstanbul için uyardı: Perşembe gününe dikkat!

AKOM İstanbul için uyardı: Perşembe gününe dikkat!

28.04.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM İstanbul için uyardı: Perşembe gününe dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Nisan Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları Mayıs ayına girerken yaşanacak sert hava değişimine karşı uyardı. Bahar güneşinin tadını çıkaran megakent, Perşembe gününden itibaren yerini soğuk ve ıslak bir sisteme bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Çarşamba gününe kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredecek. Ancak Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olmaya başlayacak.

Bu sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

1 MAYIS'TA ŞİDDETLİ YAĞMUR VAR

Perşembe akşamı 1-3 kg arası başlayacak olan yağmur, 1 Mayıs Cuma günü etkisini ciddi şekilde artıracak.

Cuma günü kenti 10-20 kg arası oldukça kuvvetli bir sağanak yağmurun esir alması ve sıcaklığın en fazla 12°C olması bekleniyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

AKOM İstanbul için tarih verdi: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
AKOM İstanbul için tarih verdi: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları hafta ortasında yaşanacak sert hava değişimine karşı uyardı. Nisan ayının son günlerinde yüzünü gösteren bahar güneşi, yerini yeniden soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planları için güncel hava tahminlerini paylaştı. Pazar gününü 22°C'lik bir sıcaklıkla geçiren megakent, yeni haftada serin rüzgarların etkisi altına giriyor.
AKOM İstanbul için o tarihi işaret etti: Sıcaklıklar aniden çakılacak!
AKOM İstanbul için o tarihi işaret etti: Sıcaklıklar aniden çakılacak! İstanbul bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava dalgasını hafta sonu itibarıyla kırıyor. AKOM verilerine göre Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi görecek; ancak bu "yaz provası" uzun sürmeyecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların aniden 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.