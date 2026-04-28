AKOM İstanbul için uyardı: Perşembe gününe dikkat!

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Çarşamba gününe kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredecek. Ancak Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olmaya başlayacak.

Bu sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

1 MAYIS'TA ŞİDDETLİ YAĞMUR VAR

Perşembe akşamı 1-3 kg arası başlayacak olan yağmur, 1 Mayıs Cuma günü etkisini ciddi şekilde artıracak.

Cuma günü kenti 10-20 kg arası oldukça kuvvetli bir sağanak yağmurun esir alması ve sıcaklığın en fazla 12°C olması bekleniyor.