Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan haftalık rapor: Bayramda hava nasıl olacak?

AKOM'dan haftalık rapor: Bayramda hava nasıl olacak?

25.05.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan haftalık rapor: Bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Mayıs Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara Kurban Bayramı için hava tahminini paylaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 24-27°C aralığında, yaz değerlerine yakın seyredecek.

26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü hava 24°C olacak. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise gökyüzü tamamen açılırken termometreler 27°C'yi göstererek haftanın zirvesini yaşatacak.

Image

BAYRAMIN 2. GÜNÜ SAĞANAK SÜRPRİZİ

Bütün hafta hava açık geçerken, bu güzel havaya sadece bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ara verilecek.

Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur giriş yapacak. Ancak bayramın 3. ve 4. günleri (Cuma ve Cumartesi) yağış kenti terk edecek ve güneşli hava (24-25°C) geri dönecek.

İlgili Konular: #belediyeler #akom #İstanbul Hava Durumu

İlgili Haberler

AKOM gün gün açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
AKOM gün gün açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak? AKOM’un paylaştığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da Kurban Bayramı’nın büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıkların bayramın son gününe doğru artması beklenirken kent genelinde yağış beklenmiyor.
AKOM'dan bayram uyarısı: İstanbul'da havalar nasıl olacak?
AKOM'dan bayram uyarısı: İstanbul'da havalar nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 24-30 Mayıs haftasına ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Balkanlar üzerinden gelen serin hava etkisini sürdürürken, Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek vatandaşlar için kritik ayrıntılar netleşti.
AKOM'dan İstanbul'a bayram uyarısı: Havalar nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul'a bayram uyarısı: Havalar nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kurban Bayramı'nı da kapsayan yeni hafta hava durumu raporunu paylaştı. İstanbulluları bayram tatilinde oldukça hareketli ve kararsız bir hava bekliyor.