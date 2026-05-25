AKOM'dan haftalık rapor: Bayramda hava nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 24-27°C aralığında, yaz değerlerine yakın seyredecek.

26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü hava 24°C olacak. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise gökyüzü tamamen açılırken termometreler 27°C'yi göstererek haftanın zirvesini yaşatacak.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ SAĞANAK SÜRPRİZİ

Bütün hafta hava açık geçerken, bu güzel havaya sadece bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ara verilecek.

Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur giriş yapacak. Ancak bayramın 3. ve 4. günleri (Cuma ve Cumartesi) yağış kenti terk edecek ve güneşli hava (24-25°C) geri dönecek.