AKOM'dan İstanbul'a bayram uyarısı: Havalar nasıl olacak?

AKOM'un verilerine göre, 26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü gökyüzü parçalı ve az bulutlu olurken, sıcaklık 25°C'yi bulacak.

Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise tam bir yaz havası yaşanacak. Gökyüzü tamamen açılırken sıcaklık 25°C olacak ve hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.

İKİNCİ GÜN SAĞANAK SÜRPRİZİ

Bayramın ilk günündeki hava, 2. gün yerini yağmura bırakacak. 28 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 23°C'ye gerilerken, kente 3-10 kg arası aralıklarla sağanak yağmur giriş yapacak.

Bayramın 3. günü olan 29 Mayıs Cuma ise yağmur kenti terk edecek ancak gökyüzü parçalı ve çok bulutlu (23°C) kalmaya devam edecek.