AKOM'dan İstanbul'a bayram uyarısı: Havalar nasıl olacak?

23.05.2026 19:17:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kurban Bayramı'nı da kapsayan yeni hafta hava durumu raporunu paylaştı. İstanbulluları bayram tatilinde oldukça hareketli ve kararsız bir hava bekliyor.
AKOM'un verilerine göre, 26 Mayıs Salı gününe denk gelen Arife günü gökyüzü parçalı ve az bulutlu olurken, sıcaklık 25°C'yi bulacak.

Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise tam bir yaz havası yaşanacak. Gökyüzü tamamen açılırken sıcaklık 25°C olacak ve hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.

İKİNCİ GÜN SAĞANAK SÜRPRİZİ

Bayramın ilk günündeki hava, 2. gün yerini yağmura bırakacak. 28 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 23°C'ye gerilerken, kente 3-10 kg arası aralıklarla sağanak yağmur giriş yapacak.

Bayramın 3. günü olan 29 Mayıs Cuma ise yağmur kenti terk edecek ancak gökyüzü parçalı ve çok bulutlu (23°C) kalmaya devam edecek.

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da yağışlar etkisini artıracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Mayıs Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları şiddetini artıracak olan yağışlı sisteme karşı uyardı. Gün boyu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu megakentte, asıl tehlike gece saatlerinde başlıyor.
AKOM gün gün açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak? AKOM’un paylaştığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da Kurban Bayramı’nın büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıkların bayramın son gününe doğru artması beklenirken kent genelinde yağış beklenmiyor.
AKOM gün gün uyardı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Mayıs Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uzun sürecek ve şiddetli yağışların hakim olacağı bir sisteme karşı uyardı. Bahar aylarının sonlarına yaklaşırken, megakenti tam bir haftalık yağmur mesaisi bekliyor.