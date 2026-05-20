AKOM gün gün uyardı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; hafta boyunca bölgede havada çoğunlukla parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 19-23°C'ler aralığında, mevsim normalleri altında seyretmesi öngörülürken, asıl tehlike yağışlarda gizli. Hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU PLANLARINA YAĞMUR ENGELİ

Bugün (Çarşamba) 3 ila 7 kg arası beklenen gök gürültülü yağışlar, Perşembe günü etkisini artırarak 3-10 kg bandına çıkacak.

Cuma günü yerel yağmurlarla (1-4 kg) kısa bir nefes alacak olan kent, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) yeniden gök gürültülü sağanak yağmurların (3-10 kg) esiri olacak.