AKOM'dan İstanbul için 'sağanak' uyarısı: Sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, 13 Ekim Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

15 Ekim Perşembe günü yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında olabileceği öngörülürken, hava sıcaklıklarının da düşerek 14-17 derece aralığına gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM’un 11 Ekim 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da pazar günü sabah saatlerinde 15 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde 21, gece saatlerinde ise 16 derece tahmin ediliyor.

Raporda, pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağış beklenmediği belirtildi. Salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi öngörülüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ MİKTARI 60 KİLOGRAMA ULAŞABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre, 13 Ekim Salı günü metrekareye 5 ila 15 kilogram, 14 Ekim Çarşamba günü ise 10 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü yağışın daha da şiddetlenebileceği tahmin ediliyor. Raporda, söz konusu gün için metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış öngörüsüne yer verildi.

16 Ekim Cuma günü yerel yağışların görülmesi beklenirken, 17 Ekim Cumartesi günü havanın yeniden parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağış beklenmediği bildirildi.

SICAKLIKLAR 14 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Rapora göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren belirgin şekilde düşecek. Salı günü 15-22 derece, çarşamba günü 15-21 derece aralığında olması beklenen sıcaklıkların, perşembe günü 14-17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü sıcaklığın 15-18, cumartesi günü ise 14-19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

AKOM’DAN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

AKOM’un yayımladığı raporda, İstanbul’da pazartesi gecesinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının azalarak 15-20 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

Kentte özellikle salı, çarşamba ve perşembe günleri beklenen sağanak yağışlarla birlikte hava koşullarının değişeceği öngörülüyor.