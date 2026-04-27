Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM İstanbul için tarih verdi: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

27.04.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları hafta ortasında yaşanacak sert hava değişimine karşı uyardı. Nisan ayının son günlerinde yüzünü gösteren bahar güneşi, yerini yeniden soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 16-18°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

Salı ve Çarşamba günleri termometreler 18°C'yi gösterecek ve yağış yaşanmayacak.

PERŞEMBE KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek.

Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı değerlendiriliyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte (1-3 kg), sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #hava durumu #akom #İstanbul Hava Durumu

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planları için güncel hava tahminlerini paylaştı. Pazar gününü 22°C'lik bir sıcaklıkla geçiren megakent, yeni haftada serin rüzgarların etkisi altına giriyor.
AKOM İstanbul için o tarihi işaret etti: Sıcaklıklar aniden çakılacak! İstanbul bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava dalgasını hafta sonu itibarıyla kırıyor. AKOM verilerine göre Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi görecek; ancak bu "yaz provası" uzun sürmeyecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların aniden 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Nisan Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara hafta sonu için sıcak haberi verdi. Nisan ayı başından beri mevsim normalleri civarı ve altında seyreden sıcaklıklar yükselişe geçiyor.