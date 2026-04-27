AKOM İstanbul için tarih verdi: Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 16-18°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

Salı ve Çarşamba günleri termometreler 18°C'yi gösterecek ve yağış yaşanmayacak.

PERŞEMBE KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek.

Perşembe günü itibarıyla bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı değerlendiriliyor. Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte (1-3 kg), sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.