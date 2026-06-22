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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

22.06.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İBB AKOM'un yayımladığı 22 Haziran haftası hava durumu raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kuvvetli poyraz aşırı sıcakları engelleyecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbullular için merakla beklenen haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. 22 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olan rapora göre, megakentte bu hafta yağışlı havaya yer yok.

AKOM'un paylaştığı günlük verilere göre, 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların sabah saatlerinde 23°C, öğle saatlerinde ise en yüksek 29°C olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği günde, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN 'POYRAZ' UYARISI

Raporda yer alan "DİKKAT" başlıklı uyarı notu ise yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan çekinen İstanbullular için müjde niteliğinde oldu. AKOM, hafta boyunca yağış beklenmediğini ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını vurguladı.

Ancak kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla 15-45 km/s hızla kuvvetli şekilde esmesi beklenen rüzgarların, sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı belirtildi. Bu sayede İstanbul'da termometreler önümüzdeki hafta boyunca ortalama 27-30°C aralığında seyretmeye devam edecek.

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HAFTALIK TAHMİN: GÜNEŞLİ GÜNLER DEVAM EDİYOR

AKOM'un 23-28 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmini ise şu şekilde sıralandı:

23 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 17°C - 28°C, yağış beklenmiyor.

24 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 18°C - 29°C, yağış beklenmiyor.

25 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 19°C - 30°C, yağış beklenmiyor.

26 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30°C, yağış beklenmiyor.

27 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18°C - 27°C, yağış beklenmiyor.

28 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 17°C - 27°C, yağış beklenmiyor.

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