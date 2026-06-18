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İstanbullular dikkat: AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı!

İstanbullular dikkat: AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı!

18.06.2026 11:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat: AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Megakentte bugün ılık ve yağışsız bir hava hakimken, yarın (Cuma) İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Ayrıca hafta boyunca etkili olacak kuvvetli poyraza karşı vatandaşlar uyarıldı.
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AKOM'un 18 Haziran 2026 Perşembe günü için paylaştığı verilere göre, İstanbul güne 21°C sıcaklıkla başladı. Öğle saatlerinde termometrelerin 27°C'yi bulması beklenirken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sırasıyla 21°C ve 18°C seviyelerine gerileyecek.

Bugün için herhangi bir yağış öngörülmüyor ve deniz suyu sıcaklığı 21°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN ÖZEL UYARI: FIRTINA VE YAĞIŞ GELİYOR

AKOM yetkilileri, haftalık raporda özellikle rüzgar ve Cuma günü beklenen yağış konusunda İstanbulluları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre; hafta boyunca Cuma günü hariç yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi ve aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta genelinde 26-30°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ ŞEMSİYELERİ UNUTMAYIN

Haftalık rapora göre İstanbullular için tek yağışlı gün 19 Haziran Cuma olacak. Cuma günü metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi ve havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla ise yağışlı hava şehri terk edecek ve yerini bol güneşli günlere bırakacak. Sıcaklıklar Çarşamba gününe kadar kademeli olarak artarak 30°C'yi bulacak.

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AKOM'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini şöyle:

19 Haziran Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu | Min: 18°C - Max: 25°C

20 Haziran Cumartesi: Az Bulutlu ve Açık | Min: 17°C - Max: 27°C

21 Haziran Pazar: Az Bulutlu ve Açık | Min: 18°C - Max: 28°C

22 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık | Min: 19°C - Max: 28°C

23 Haziran Salı: Az Bulutlu ve Açık | Min: 19°C - Max: 29°C

24 Haziran Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık | Min: 19°C - Max: 30°C

İlgili Konular: #akom #sağanak yağış

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