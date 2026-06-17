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AKOM İstanbul'u uyardı: Cuma günü için plan yapanlar dikkat!

AKOM İstanbul'u uyardı: Cuma günü için plan yapanlar dikkat!

17.06.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM İstanbul'u uyardı: Cuma günü için plan yapanlar dikkat!

AKOM'un güncel hava durumu raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca etkili olacak kuvvetli poyraz aşırı sıcakların önüne geçecek. Çoğunlukla güneşli geçecek haftada, İstanbulluların sadece Cuma günü etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Haziran 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki bir haftayı kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

Rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca genel olarak güneşli bir hava hakim olurken, kuvvetli poyraz aşırı sıcakların önüne geçecek. Cuma günü ise İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

İşte AKOM'un raporundan öne çıkan ayrıntılar:

BUGÜN (17 HAZİRAN ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Öğle saatleri: Sıcaklık en yüksek 29°C'ye ulaşacak.

Sabah ve akşam: Ortalama sıcaklık 21°C civarında seyredecek.

Gece: Sıcaklık 18°C'ye kadar düşecek.

Nem oranı: Yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişecek.

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN "KUVVETLİ RÜZGAR" UYARISI

Raporda yayınlanan "DİKKAT" notuna göre, hafta boyunca (Cuma hariç) yağış beklenmiyor. Havanın çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği uyarısı yapıldı. AKOM, bu kuvvetli kuzeyli rüzgarların sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacağını ve hafta boyunca sıcaklıkların 26-30°C aralığında seyredeceğini öngörüyor.

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HAFTALIK BAKIŞ: CUMA GÜNÜ YAĞMUR VAR!

Hafta sonu veya tatil planı yapan İstanbulluların özellikle Cuma gününe dikkat etmesi gerekiyor.

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18°C - 27°C arası. Yağış yok.

19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı. Metrekareye 2-5 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25°C'ye gerileyecek.

20 Haziran Cumartesi: Yağışlı hava şehri terk ediyor. Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 17°C - 27°C arası.

21 - 23 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı): Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C ile 29°C bandında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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