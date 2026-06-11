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AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

11.06.2026 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İstanbul için güncel hava durumu raporunu yayınladı. İstanbulluları hafta sonuna kadar sıcak ve güneşli bir hava beklerken, Cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yapıldı.
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Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 21°C ile başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometreler günün en yüksek seviyesi olan 29°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20°C'ye, gece ise 17°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Günlük hava ayrıntıları:

  • Nem oranı: Yüzde 40 - 80
  • Rüzgar: Poyrazdan sert (10 - 35 km/s)
  • Deniz suyu sıcaklığı: 21°C
  • Yağış: Beklenmiyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE PLAN YAPANLAR DİKKAT

AKOM raporundaki en dikkat çekici ayrıntısı ise hafta sonu uyarısı oldu. Hafta sonuna kadar gökyüzünde çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olması ve sıcaklıkların 27-29°C aralığında seyretmesi bekleniyor. Ancak 13 Haziran Cumartesi günü hava durumu hızla değişecek.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü metrekareye 3 ila 7 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

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İSTANBUL İÇİN 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Pazar gününden itibaren yağışlı havanın şehri terk etmesi ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerin hava beklentisi ise şu şekilde:

12 Haziran Cuma: Az Bulutlu ve Açık, 29°C

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak, 25°C

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, 26°C

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve Az Bulutlu, 28°C

16 Haziran Salı: Parçalı ve Az Bulutlu, 29°C

17 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu, 28°C

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