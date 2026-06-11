AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 21°C ile başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometreler günün en yüksek seviyesi olan 29°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20°C'ye, gece ise 17°C'ye düşmesi öngörülüyor.
Günlük hava ayrıntıları:
- Nem oranı: Yüzde 40 - 80
- Rüzgar: Poyrazdan sert (10 - 35 km/s)
- Deniz suyu sıcaklığı: 21°C
- Yağış: Beklenmiyor.
CUMARTESİ GÜNÜNE PLAN YAPANLAR DİKKAT
AKOM raporundaki en dikkat çekici ayrıntısı ise hafta sonu uyarısı oldu. Hafta sonuna kadar gökyüzünde çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olması ve sıcaklıkların 27-29°C aralığında seyretmesi bekleniyor. Ancak 13 Haziran Cumartesi günü hava durumu hızla değişecek.
Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü metrekareye 3 ila 7 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Pazar gününden itibaren yağışlı havanın şehri terk etmesi ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.
Önümüzdeki günlerin hava beklentisi ise şu şekilde:
12 Haziran Cuma: Az Bulutlu ve Açık, 29°C
13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak, 25°C
14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, 26°C
15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve Az Bulutlu, 28°C
16 Haziran Salı: Parçalı ve Az Bulutlu, 29°C
17 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu, 28°C