AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren ise sağanak beklendiğini bildirerek; olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.
'SAATLİ' UYARI
Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.
Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.
AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
????FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI???? pic.twitter.com/pogbi66E91— AKOM (@ibbAkom) November 22, 2024
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