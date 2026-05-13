AKOM İstanbul'u uyardı: Yarın plan yapacaklar dikkat!

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Halihazırda 22-24°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği uyarısı yapıldı.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bu serin havanın en yoğun hissedileceği gün Perşembe olacak. Perşembe günü sıcaklık en fazla 16°C'ye ulaşabilirken, kenti 3-7 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur teslim alacak.

Ancak Cuma gününden itibaren yağış kenti terk ediyor ve sıcaklıklar yeniden 20°C'nin üzerine tırmanıyor.