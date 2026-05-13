Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM İstanbul'u uyardı: Yarın plan yapacaklar dikkat!

AKOM İstanbul'u uyardı: Yarın plan yapacaklar dikkat!

13.05.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM İstanbul'u uyardı: Yarın plan yapacaklar dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 13 Mayıs Çarşamba tarihli raporuyla İstanbulluları ani sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Halihazırda 22-24°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği uyarısı yapıldı.

Image

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bu serin havanın en yoğun hissedileceği gün Perşembe olacak. Perşembe günü sıcaklık en fazla 16°C'ye ulaşabilirken, kenti 3-7 kg arası gök gürültülü sağanak yağmur teslim alacak.

Ancak Cuma gününden itibaren yağış kenti terk ediyor ve sıcaklıklar yeniden 20°C'nin üzerine tırmanıyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

AKOM duyurdu: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM duyurdu: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM, İstanbul için yeni hafta tahminlerini paylaştı. Kentte hafta boyunca sıcaklıkların 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.
AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak yağmur geçişlerine karşı uyarı
AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak yağmur geçişlerine karşı uyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Mayıs Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları aldatıcı hava durumuna karşı uyardı. Gündüz saatlerinde yazlık kıyafetlerle dolaşılan megakentte, akşam saatleri için yağmur alarmı verildi.
AKOM İstanbul'u tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar aniden düşecek
AKOM İstanbul'u tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar aniden düşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 12 Mayıs Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları aldatıcı hava durumuna ve ani sıcaklık düşüşüne karşı uyardı. Gündüzleri yazlık kıyafetlerle dolaşılan megakentte, bu akşam itibarıyla şemsiyeler açılacak.