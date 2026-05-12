AKOM İstanbul'u tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar aniden düşecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da halihazırda 24-26°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıklar, akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Bugün öğle saatlerinde 26°C'yi bulan sıcaklık, gece saatlerinde 15°C'ye kadar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış (2-5 kg) kenti teslim alacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bu serin ve yağışlı hava dalgası Perşembe günü zirve yapacak.

Çarşamba günü sabah saatlerinde beklenen yağmurun ardından, Perşembe günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 17°C'ye kadar düşecek.