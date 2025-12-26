Cumhuriyet Gazetesi Logo
Valilik saat verdi... Bolu için 'yoğun kar' uyarısı: 20 santimi aşacak!

Valilik saat verdi... Bolu için 'yoğun kar' uyarısı: 20 santimi aşacak!

26.12.2025 14:17:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Valilik saat verdi... Bolu için 'yoğun kar' uyarısı: 20 santimi aşacak!

Bolu Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı yurttaşları uyardı. Yapılan açıklamada, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı belirtilerek buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle yazılı bir uyarı yayımladı.

'Meteorolojik Uyarı' başlığıyla yapılan duyuruda, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacağı bildirildi.

KAR KALINLIĞININ 20 SANTİMETRENİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Valilik, yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #kar yağışı #bolu valiliği

İlgili Haberler

Erzincan'da gece yarısı başlayan kar yağışı devam ediyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
Erzincan'da gece yarısı başlayan kar yağışı devam ediyor... Meteoroloji'den kritik uyarı! Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor? Aralık ayının iyice ilerlemesiyle birlikte soğuk hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 'kar yağışı' değerlerine gerileyecek
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 'kar yağışı' değerlerine gerileyecek AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyecek. Pazartesi günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.