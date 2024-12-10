Bu bölgede yaşayanlar dikkat... Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini ve İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağını duyurdu.

Bu bölgede yaşayanlar dikkat... Meteoroloji saat verdi!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden sonra Ege'de beklenen sağanak İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji #sağanak #Rüzgar #yağış

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