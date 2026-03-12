Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 11:42:00
Haber Merkezi
AKOM saat verdi... İstanbul için 'soğuk hava' alarmı!

AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına düşeceği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

AKOM, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

"SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE GERİLEYECEK"

Sıcaklıkların belli saatlerde kış değerlerine gerileyeceğinin de vurgulandığı raporda, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

13 Mart Cuma: Az bulutlu ve açık

14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Mart Pazar: Parçalı bulutlu

16 Mart Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu

17 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu

