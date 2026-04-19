AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

19.04.2026 10:39:00
AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporunda yeni haftanın hava haritasını çıkardı. Gündüzleri yüzünü gösteren bahar güneşi, akşamları yerini kış soğuğuna bırakmaya devam edecek.

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; yeni haftada Çarşamba günü görülecek aralıklı sağanak yağmur dışında şehirde genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Salı gecesi başlayacak yağmur (1-3 kg), Çarşamba günü yerini şiddetli sağanağa (5-15 kg) bırakacak ve o gün sıcaklık 14°C'ye düşecek.

GECE AYAZINA KARŞI UYARI

AKOM'un "Dikkat" notunda, gün içerisinde 15-18°C'lerde seyreden sıcaklıkların, gece ve sabah erken saatlerde 8-10°C'ler civarına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği belirtildi.

Son dakika... Bakanlık, Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli dolu yağışı başladı!
Son dakika... Bakanlık, Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli dolu yağışı başladı! Son dakika haberi... Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışını gören bazı yurttaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Tarih verildi, kış geri dönüyor
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Tarih verildi, kış geri dönüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları kışa geri dönüş konusunda uyardı. Dün başlayan sıcaklık düşüşü, bugün itibarıyla yerini dondurucu bir havaya bıraktı.
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 13 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yüzünü güldürecek hava tahminini paylaştı. Günlerdir süren kapalı ve yağışlı havaların ardından, megakentte bahar güneşi kendini gösteriyor.