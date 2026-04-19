AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; yeni haftada Çarşamba günü görülecek aralıklı sağanak yağmur dışında şehirde genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Salı gecesi başlayacak yağmur (1-3 kg), Çarşamba günü yerini şiddetli sağanağa (5-15 kg) bırakacak ve o gün sıcaklık 14°C'ye düşecek.
GECE AYAZINA KARŞI UYARI
AKOM'un "Dikkat" notunda, gün içerisinde 15-18°C'lerde seyreden sıcaklıkların, gece ve sabah erken saatlerde 8-10°C'ler civarına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği belirtildi.