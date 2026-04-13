AKOM'dan İstanbul için uyarı: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde 16-19°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıklar, İstanbullulara tam bir bahar havası yaşatacak.

GÜNDÜZ BAHAR, GECE KIŞ

Yetkililer güneşli havaya aldanıp ince giyinilmemesi konusunda da uyardı.

Gündüz 19°C'yi bulan sıcaklıkların, gece ve sabah erken saatlerde 6-8°C'ler civarına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor. Cuma akşamı itibarıyla (1-4 kg) yağmurun şehre geri dönmesi bekleniyor.