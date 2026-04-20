AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

20.04.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Haftaya bahar değerlerinde başlansa da kapıda dondurucu bir Balkan sistemi var.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Halihazırda 18-20°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların, Salı akşam saatlerinden itibaren 5-7°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK VAR

Sıcaklık düşüşüne kuvvetli yağışlar da eşlik edecek.

Salı günü akşam saatlerinde kente giriş yapacak olan yağmur (2-5 kg), Çarşamba günü yerini şiddetli sağanağa (5-15 kg) bırakacak. Çarşamba günü sıcaklık en fazla 12°C seviyesinde kalacak.

