AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Halihazırda 18-20°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların, Salı akşam saatlerinden itibaren 5-7°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK VAR

Sıcaklık düşüşüne kuvvetli yağışlar da eşlik edecek.

Salı günü akşam saatlerinde kente giriş yapacak olan yağmur (2-5 kg), Çarşamba günü yerini şiddetli sağanağa (5-15 kg) bırakacak. Çarşamba günü sıcaklık en fazla 12°C seviyesinde kalacak.