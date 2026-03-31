AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da son 3 gündür metrekareye 65-117 kg arasında düşen ve aralıksız devam eden yağışlar bölgeyi terk ediyor.

Salı gününü yağışsız ve 16°C sıcaklıkla geçirecek olan megakentte, Çarşamba günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden benzer bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 14-19°C aralığına yükseleceği, ancak 4-5 gün boyunca aralıklı yağış geçişlerinin tekrardan yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba akşamı 3-7 kg ile başlayacak yağmurlar, Cuma günü "Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu" (5-15 kg) şekline dönüşerek haftanın kapanışını oldukça hareketli yapacak.