AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

31.03.2026 09:37:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 31 Mart Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara "kısa bir mola" ve ardından gelecek yeni yağışlı sistemin haberini verdi.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da son 3 gündür metrekareye 65-117 kg arasında düşen ve aralıksız devam eden yağışlar bölgeyi terk ediyor.

Salı gününü yağışsız ve 16°C sıcaklıkla geçirecek olan megakentte, Çarşamba günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden benzer bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 14-19°C aralığına yükseleceği, ancak 4-5 gün boyunca aralıklı yağış geçişlerinin tekrardan yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba akşamı 3-7 kg ile başlayacak yağmurlar, Cuma günü "Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu" (5-15 kg) şekline dönüşerek haftanın kapanışını oldukça hareketli yapacak.

AKOM'da Nuri Aslan'dan 'sağanak' açıklaması: İstanbul'da metrekareye 54 ila 93 kilogram yağış düştü İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada İstanbul'da metrekareye 54 ila 93 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Aslan, "İstanbul'un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İstanbul genelinde 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapmaktadır" dedi.
AKOM saat verdi: İstanbul'da yağışlar sürecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Mart Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni haftanın zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Haftanın ilk gününde megakenti 15-35 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış teslim almış durumda.
Güneşe hasret kalacağız... AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM, İstanbul'da yeni haftada havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 12–16 derece aralığında seyretmesi beklenirken, yağışın hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. İşte yeni haftada İstanbul'da beklenen hava durumu...