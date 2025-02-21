AKOM uyardı: En soğuk gece olacak

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:21

Güncelleme: 21.02.2025 - 18:07

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına aldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalara göre; kentte kar yağışı pazar öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşerken, cumayı cumartesiye bağlayan gece en soğuk gece olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının bugün öğleden sonra tipiye dönüşeceğini ve akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirtti. İmamoğlu, yurttaşa zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı ilçelere göre değişiklik gösterecek:

E-5’in güneyindeki merkez ilçelerde: 5-15 cm

E-5’in kuzeyinde: 15-25 cm

Kuzey kesimler ve yüksek bölgelerde: 30-40 cm

Öte yandan İstanbul genelinde motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yetkililer, pazartesi sabahına kadar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.