AKOM'dan İstanbul için 'sağanak' uyarısı!

İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre hafta sonu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:44
AKOM'dan İstanbul için 'sağanak' uyarısı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.


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