AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Saat verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:47
AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Saat verildi
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AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

SAAT VERİLDİ

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

 


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