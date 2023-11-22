İsrail protestosu nedeniyle çıktığı iddia edilmişti: Yeni açıklama geldi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:50

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:16

Bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.

İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti.

Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili olarak Üsküdar Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler inceleme yürüttü. İnceleme neticesinde elde edilen yeni detaylara göre, olayın Üsküdar’da Acıbadem Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinde 19 Kasım tarihinde yaşandığı, kavganın İsrail-Filistin savaşıyla ve boykot ile alakalı olmadığı, laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca olaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.