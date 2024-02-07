AKP Bolu İl binası önünde şüpheli paket paniği!

AKP Bolu İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde bırakılan paket paniğe sebep oldu. Şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:33
AKP Bolu İl binası önünde şüpheli paket paniği!
Abone Ol google-news

AKP Bolu Başkanlığı binası önüne bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AKP il binasının bulunduğu Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ni trafiğe kapattı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bina önünde bomba imha ekibi tarafından şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Paketten ne çıktığı ile ilgili bilgi alınamazken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.


AKP haberleri Bomba haberleri Emniyet haberleri paket haberleri şüpheli haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep’te park önünde şüpheli paket paniği

Gaziantep’te park önünde şüpheli paket paniği
Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe yol açtı!

Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe yol açtı!
Mecidiyeköy’de şüpheli paket alarmı: Panik anları kamerada

Mecidiyeköy’de şüpheli paket alarmı: Panik anları kamerada
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon