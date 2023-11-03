Mecidiyeköy’de şüpheli paket alarmı: Panik anları kamerada

Yayınlanma: 03.11.2023 - 21:09

Güncelleme: 03.11.2023 - 21:09

Şişli’de akşam saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağının turnike bölümündeki mavi renkli bir paket görevlilerin dikkatini çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak durağı tamamen tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de kısa sürede şüpheli paketin bulunduğu yere geldi.

İÇİNDEN BOYA ÇIKTI

Özel giysili bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinde boya olduğu, boyanın patlama sonucu etrafa saçıldığı görüldü.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Patlamanın kontrollü şekilde gerçekleştiğinden habersiz olan bir yurttaş, gerçek bir patlama yaşandığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadını çevredekiler ve gazeteciler sakinleştirmeye çalıştı. Kadın kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.

Öte yandan, panik anları kameraya yansırken, şüpheli paket paniğinin yaşandığı Mecidiyeköy metrobüs durağı, çevre güvenliğinin tamamen alınmasının ardından yeniden vatandaş girişine açıldı.