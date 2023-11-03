Mecidiyeköy’de şüpheli paket alarmı: Panik anları kamerada
Mecidiyeköy metrobüs durağında polisi alarma geçiren şüpheli paket, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Paketin içinden boya çıkarken, patlama sonucu boyanın etrafa saçıldığı görüldü. Patlama sesinden korkarak sinir krizi geçiren bir kadını gazeteciler ve çevredekiler sakinleştirirken, panik anları kameraya yansıdı.
Şişli’de akşam saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağının turnike bölümündeki mavi renkli bir paket görevlilerin dikkatini çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak durağı tamamen tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de kısa sürede şüpheli paketin bulunduğu yere geldi.
İÇİNDEN BOYA ÇIKTI
Özel giysili bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinde boya olduğu, boyanın patlama sonucu etrafa saçıldığı görüldü.
SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Patlamanın kontrollü şekilde gerçekleştiğinden habersiz olan bir yurttaş, gerçek bir patlama yaşandığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadını çevredekiler ve gazeteciler sakinleştirmeye çalıştı. Kadın kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.
Öte yandan, panik anları kameraya yansırken, şüpheli paket paniğinin yaşandığı Mecidiyeköy metrobüs durağı, çevre güvenliğinin tamamen alınmasının ardından yeniden vatandaş girişine açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Laik eğitime yine hançer!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı