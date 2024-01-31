Gaziantep’te park önünde şüpheli paket paniği

Yayınlanma: 31.01.2024 - 23:21

Güncelleme: 31.01.2024 - 23:21

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Masal Parkı’nın önündeki yolda şüpheli paket gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, yoğun trafiğin olduğu park çevresini karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlama anonsu sonrası paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket boş çıktı.