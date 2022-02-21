AKP bu sefer gözü Afrika'ya dikti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Mardin'de, halkın gerçekleri yerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti ve seçim mesajlarını aktaran AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Sadece kendi hemşehrilerimize, kendi memleketimize, insanımıza değil, Afrika'ya da inşallah deva olacağız" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen seçimlere değinerek, "Biz, bu medeniyetin değerleri ile siyaset yapıyoruz. Önümüzde 2023 var. Bu medeniyet, insan merkezli bir siyaset anlayışını öngörüyor ya işte biz de tam bu heyecanla bakıyoruz" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki teşkilat üyeleri ile Mardin'e giden Kandemir, AKP İl Başkanlığına geçti. Fahiş zamlarının ardından yurttaşa kesilen faturalara tepkiler büyürken, Mardin'de açıklamalarda bulunan Kandemir, 2023 seçimleri ve Erdoğan'ın Afrika ziyaretini konuştu.
Burada AKP Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından karşılanan Kandemir, Mardin'deki parti teşkilatlarına teşekkür ederek, "İnanıyorum ki 2023'te Mardin AKP'yi bir başka bağrına basacak. Biz, bu medeniyetin değerleri ile siyaset yapıyoruz" dedi.
ERDOĞAN'IN AFRİKA ZİYARETİNİ ANLATTI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak, Senegal'e hareket ettiğini anımsatan Kandemir, yarın da Gine Bissau'ya geçeceğini kaydetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Covid-19 aşısı hibe edildiğini, Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Covid-19 aşısı daha gönderileceğini belirten Kandemir, "Sadece kendi hemşehrilerimize, kendi memleketimize, insanımıza değil, Afrika'ya da inşallah deva olacağız. Onun gayreti içerisindeyiz. Bu coğrafya sadece burada nefes alanlara değil, yeryüzündeki bütün insanlara sofrasını açar. Onları buyur eder, başında taşır" ifadesini kullandı.
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