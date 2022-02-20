Erdoğan Afrika turunda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi Afrika ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
AKP'li Cumhurbaşkanı, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan başkent Kinşasa'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan Afrika turuna çıkacağı duyurulmuştu.
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