CHP'li başkanlardan İmamoğlu kararı
CHP'li başkanlar Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Yılmaz Büyükerşen, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Saraçhane'ye geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
Mahkeme kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'daki planlarını iptal ederek Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Kılıçdaroğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de İstanbul Saraçhane'ye gelmek üzere yola çıktıklarını açıkladı.
"HAK, HUKUK, ADALET İÇİN İSTANBUL YOLUNDAYIM"
Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kulandı.
Yılmaz Büyükerşen ise "Haktan, hukuktan, adaletten ve gerçeklerden uzak, siyasi baskı ile verilen bu ceza sevgili Ekrem İmamoğlu’na değil, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca yurttaşımıza verilmiştir. Sevgili Ekrem kardeşime destek için Saraçhane yolundayım" açıklamasında bulundu.
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