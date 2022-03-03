AKP Çorlu ilçe binası İŞKUR gibi çalışmaya başladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde okullarda 3 ay çalışacak temizlik işçisi ilanı için AKP ilçe binasına giderek isim yazdırılması istendi.
Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten AKP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Yüksel, AKP İlçe Başkanı Vahap Yıldız’ın mesajını sosyal medyada yer alan iş bulma grubunda paylaştı.
Mesajda, 3 aylık iş için önce İŞKUR’da kayıt yapılması, ardından da AKP ilçe binasına giderek isim yazdırılması istendi.
''BANA İSİMLERİNİ YAZDIRABİLİRLER''
Söz konusu ilanı Facebook iş bulma grubunda paylaşan Yüksel, “Değerli arkadaşlar, Çorlu’daki çeşitli okullarda 3 aylık temizlik elemanı olarak çalışacak personele ihtiyaç vardır. İlgilenen arkadaşlar yarın İŞKUR’a başvurup, kayıt açtırıp Ak Parti binamıza gelip bana isimlerini yazdırabilirler. Vahap Yıldız - Ak Parti İlçe Başkanı” ifadelerini kullandı.
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