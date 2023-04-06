AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırıda yeni gelişme!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:07

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:07

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddia edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YAĞMAYA TEŞEBBÜS' VE 'DARP'

Edinilen bilgiye göre, Günay'ın "yağmaya teşebbüs" ve "darp" iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Z.O., F.Y., Ü.B., S.E. ve H.T. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Polisler tarafından gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Çorum Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.