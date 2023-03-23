Saldırıya uğrayan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık nedenini anlattı

Balıkesir'de uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya ilişkin konuşan karışık saldırının nedenini anlattı.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:03
Saldırıya uğrayan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık nedenini anlattı
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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, dün saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında M.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Karışık, hastaneye kaldırıldı.

M.D. ile arkadaşı K.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karışık, bu sabah taburcu oldu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Olaya ilişkin  bilgi veren Başkan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım, daha sonra görüşmedik. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda sağlık durumum iyi. Taburcu oldum, Erdek'e gelip istirahat ediyorum. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

2 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


Erdek Belediye başkanı

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