AKP'den belediyelere 'ramazan' genelgesi!

13.02.2026 11:37:00
AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde AKP'li belediyelere kapsamlı bir genelge gönderdi. Genelgede, ramazan ayının ruhuna uygun programlar yapılması, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve milli, manevi değerlere hassasiyetle hareket edilmesi vurgulandı.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in imzasıyla gönderilen genelgede, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğu vurgulandı. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütmesi istendi.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN"

Genelgede, ramazan ayında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesi gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda, özellikle gıda güvenliği, hijyen ve uygun fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin ramazan ayı boyunca daha da artırılması istendi. Belediyelerin, marketler, pazar yerleri, fırınlar ve gıda satış noktalarında düzenli kontroller gerçekleştirmesi; yurttaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiği ifade edildi.

Belediyelere gönderilen genelgede, şunlar kaydedildi:

“Ramazan ayı boyunca planlanan tüm etkinliklerin; Ramazan’ın ruhuna, milli-manevi ve tarihi değerlerimize uygun hassasiyetle gerçekleştirilmesi, programlarda yer alacak katılımcıların bu çerçevede belirlenmesi. Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara destek bilincinin Ramazan boyunca güçlü şekilde ortaya konulması ve etkinliklerde boykot ürünlerine yer verilmemesi. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, dağıtım sürecinde vatandaşlarımızın mahremiyetinin gözetilmesi. Belediye başkanlarımızın Ramazan boyunca vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde, gönül sofralarına katılması; ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi, yaşlılarımızla, engelli vatandaşlarımızla, şehit yakınlarımızla iftar ve sahur programları düzenlenmesi. Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi; kendileri için özel iftar programları düzenlenmesi Üniversite öğrencileri, gençler, çocuklar, yaşlılar, yetimler ve kimsesizlere yönelik özel iftar programları yapılması.”

