AKP'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret: 'Erdoğan yakından takip ediyor'

11.04.2026 12:28:00
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan'da başvurduğu Özel Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alınan Tatlıses'e ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette Tatlıses'e acil şifalar dilediklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah" ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz" diye konuştu.

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses'in hastalığı ne? İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses'in hastalığı ne?
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Ameliyat kararı verildi Hastanede tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı öğrenildi. 74 yaşındaki Tatlıses'in tedavisinin, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için devam ettiği öğrenildi.
İbrahim Tatlıses'ten haber var: Hülya Avşar son durumu paylaştı Halsizlik ve yüksek enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses’i yakın dostu Hülya Avşar ziyaret etti.