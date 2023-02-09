AKP, depremzedelerin yardım isteklerini ilettiği sosyal medyayı kısıtladı, tepki yağdı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 06:45

RDeprem bölgesindeki en önemli sorun “iletişim”. Enkaz altında kalanlar, enkazdan kurtulan ama yardım bekleyenler, seslerini duyurmak, tepkilerini dile getirmek için sosyal medya mecralarını kullanıyor. Ancak iktidar dün “yurttaşın sesi” olan sosyal medyaya kısıtlama getirdi.

Kısıtlama, bölgeye giden yurttaşların ve yardım ekiplerinin koordinasyonunda sorun oluşturdu. İktidarın kısıtlama kararı büyük tepki çekti. VPN adı verilen farklı uygulamalarla Twitter’a girmeyi başaran siyasi parti liderleri, yardım kuruluşları ve yurttaşlar, iktadara “Twitter’ı açın” çağrısında bulundu:

"GİZLEMEYE ÇALIŞMAYIN"

- Kemal Kılıçdaroğlu (CHP lideri): Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz.

- Meral Akşener (İYİ Parti lideri): Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz?

- Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi lideri): Allah aşkına sizin derdiniz ne? Milletimiz canla başla enkaz altından bir can daha kurtarabilir miyiz, ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı oluruz derdiyle sosyal medyayı kullanıyor. Siz de utanmadan “Buna nasıl engel oluruz?” diye Twitter’ı kapatıyorsunuz. Derhal yasağı kaldırın!

"BU İŞ BİLMEZLİKTİR"

- Ali Babacan (DEVA Partisi lideri): İletişimin can kurtardığı bir günde Twitter engellenir mi? Bu nasıl bir işbilmezlik? Ne yapıyorsunuz siz!

- Muharrem İnce (Memleket Partisi lideri: Twitter’a erişimi engelleyerek enkaz altındaki insanları kurtaramazsınız. İnsanlar, Twitter üzerinden yardım çağrılarını dile getiriyor ve yaygınlaştırıyor. Bu akıl dışı karardan derhal vazgeçin!

"SABRIMIZI TAŞIRMAYIN"

- Erkan Baş (TİP lideri): Twitter’a kısıtlama getirmek üç gündür enkaz altından yardım isteyen, konum paylaşan depremzedeleri ve yakınlarını arayanları susturmaktan başka bir şey değil. Bu alçaklık size bile çok. Size bile... Sabrımızı taşırmayın. Aklınızı başınıza alın. Derhal kısıtlamayı kaldırın.

- Sera Kadıgil TİP (milletvekili): Saray Twitter’ı engellemekle meşgulken Hatay’da üç gündür telefon yok. İnternet yok. İnsanlar el yordamıyla bir nefes bulmaya, suya, yemeğe ulaşmaya çalışıyor! İşiniz bunu yavaşlatmak değil, kesintisiz iletişimi sağlamak! Her saniye bir hayat! Yeter!

- Bahadır Erdem (İYİ Parti): Böyle bir felaket ortamında insanların haber alma ve en önemlisi destek çabalarını engelleyemezsiniz! Derhal sansürü kaldırın!

"ÇOCUKLARA ULAŞIYORDUK"

- Cem Yılmaz (Sanatçı): Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter’a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması? Üç gündür bir sürü faydası aşikârken. Böyle bir zamanda? Pes

- Armağan Çağlayan (Yapımcı): Benim sosyal medyadan yayımladığım duyurularla insalar çocuklarına ulaştı mesela. Yapılmamıştır değil mi?

- Nihat Sırdar (Radyocu): İnsanlar enkaz altından mesaj atarken, yakınları Twitter üzerinden haberleşip yardım isterken Twitter’ı engellemek nedir? Bu nasıl bir anlayıştır?

"ÇORBA BİLE DAĞITAMIYORUZ"

Gaziantep’te yardım çalışması yürüten sendikacı Mehmet Türkmen, “Yardım isteyen insanlara ulaşırken Twitter önemli bir araçtı. Çorba dağıtımı yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar sosyal medyada yazınca enkazlara gidip yardım ediyorduk. Bunu etkiledi tabii” dedi.

Hatay’da yardım çalışmaları yürüten SOL Partililer de İnternet kesintisine tepki gösterdi. Hatay’da yardım çalışmalarına katılan Oğuz Alkan şu ifadeleri kullandı:

"YAPTIKLARI ENGELEMEK"

“Burada zaten internet az. Arada gelip gidiyor. Buraya araçlarla yardım malzemeleri taşıdık. Bu malzemelerin toplamasında Twitter bizim için önemli bir araçtı. Biz buradan büyük bir dayanışma yakaladık. İktidar medyasında ‘El ele, yürek yüreğe, tek yürek’ manşetleri görüyoruz. Ancak yaptıkları şey insanların birbirinin elinden tutması engellemek, tek yürek olmayı engellemek.”

BTK ÖNÜNE GİTTİLER

Bant daraltması uygulaması başlatıldıktan kısa süre sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve partililer, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Ankara’daki binasına gitti. CHP’li Akın, bina girişinde yaptığı açıklamada, uygulamaya tepki göstererek yetkililerden bilgi almak üzere BTK’ye geldiklerini söyledi.