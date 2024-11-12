AKP dönemindeki tahsilatlar uyuşmadı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:24

Ankara Keçiören Belediyesi’nin 2023 yılı Sayıştay raporu açıklandı. 2023’te AKP’li Turgut Altınok yönetiminde olan Keçiören Belediyesi’nde belediyenin bazı taşınmazlarının “Ecrimisil” karşılığında kullandırıldığı görüldü. Söz konusu taşınmazlara yönelik ihale yapılması gerekirken ecrimisil karşılığında yapılmasının yanlış olduğu, raporda “Ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir yöntem de değildir. İşgale uğrayan ve sonradan tespit edilen kamuya ait taşınmaz mal için fuzuli şagilden bunun bedelinin adeta bir tazminat suretinde alınmasıdır” ifadeleriyle açıklandı.

İŞÇİLERE YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRTILMAMIŞ

Raporda, “İşçilerin birikmiş yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmasına ilişkin tedbirlerin alınmaması”na yönelik ihlallerin bilgisi de yer aldı. Buna göre, belediye bünyesinde çalışan 214 sürekli işçiden; 8 işçinin 400-500 gün arasında, 31 işçinin 300-400 gün arasında, 60 işçinin 200-300 gün arasında, 77 işçinin 100-200 gün arasında, 29 işçinin 50-100 gün arasında kullanılmamış yıllık izni bulunduğu tespit edildi. Raporda, söz konusu ihlale ilişkin ise “Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre, işçiler yıllık izin haklarından feragat edemezler. İdareler de düzenli olarak yıllık izinleri kullandırmak durumundadırlar. Bu işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları için işçinin son ücreti dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden idareler açısından öngörülemeyen giderlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Belediyede çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uygunluk ve belediyeye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması sağlanmalıdır” açıklaması yapıldı.

TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI UYUŞMUYOR

Bina, arsa, arazi, ilan reklam, eğlence, çevre temizlik ve diğer idari para cezaları kalemlerinden elde edilen gelirin toplam tahakkuk ve tahsilat oranlarının uyuşmadığı da raporda belirtilen detaylar arasında yer aldı. Söz konusu kalemlerin toplam tahakkuku 336 milyon 889 bin 717 lira olarak açıklanırken toplam tahsilatın 205 milyon 532 bin 917 lira olduğu aktarıldı. Yani tahakkukun yaklaşık yüzde 61’i tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen 131 milyon 356 bin 799 lira ise bir sonraki yıla devretti.