Gaziantep'te engelli ve hasta taklidi yaparak dilenen kişiye para cezası
Gaziantep'te engelli ve hasta taklidi yaparak dilenen kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hasta ve engelli taklidi yapan ve kolu ile bacağını sargı beziyle sararak kentin kalabalık noktalarından Balıklı Meydanı'nda dilenen D.C'yi tespit etti.
Dilendiği sırada yakalanarak karakola götürülen D.C'ye 277 lira para cezası uygulandı.
Dilencinin herhangi bir engeli ve hastalığının bulunmadığı tespit edildi.
Öte yandan zabıta ekipleri bir ayda 316'sı kadın, 66'sı erkek ve 317'si çocuk olmak üzere 699 kişiye dilencilik yaptıkları gerekçesiyle ceza uyguladı.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama