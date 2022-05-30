AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı: Yoga yapmak yasak değil

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:51

AKP Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, vakıf sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlara izin verilmediğine ilişkin görüntüler için, görevlinin durumu yanlış anladığını savunarak "Koşmak da yoga yapmak da yasak değil" dedi.

Nabi Avcı şunları söyledi:

"CİMER’e bir vatandaş bir şey yazmış, şikâyet dilekçesi yazmış. O şikâyet dilekçesini CİMER, ilgili kurum olarak valiliğe göndermiş. Valilik de bize göndermiş. Biz de oraya bir cevap yazmışız. Bizim için bir sorun yok cevabı vermişiz. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti’nin bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var.

Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, ‘Burada Cimer’e şikâyet var’ diye söylendiği için kendisine, herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme. Bu konuşma görüntülenmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Heyeti Başkanı olarak size diyorum ki, çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek de yasak değil. Koşmak da yasak değil. Doğum günü kutlamaları yapmak da yasak değil. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil."

Avcı, bir gazetecinin Eskişehir’de Anadolu Fest dahil tüm etkinliklerin yasaklanması ile ilgili sorusuna ise yanıt vermedi.