AKP Gençlik Kolları Başkanı evlendi: 2 gün 2 gece sürdü, milyonluk takı takıldı

AKP Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ’un düğünü iki gün iki gece sürdü. Düğünde 4.5 milyon altın ve para takıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:24
AKP Gençlik Kolları Başkanı evlendi: 2 gün 2 gece sürdü, milyonluk takı takıldı
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Şırnak Uludere'de Goyan aşiretine mensup Naif Çalışkan'ın oğlu AKP Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ dünya evine girdi. İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada 4.5 milyon altın ve para takıldı. 

“ALLAH RAZI OLSUN”

AKP’li damat Mustafa Çalışkan gelenekleri yaşattıklarını dile getirerek, "Eski düğün geleneklerinden biri de gelin alma ve koç kesmenin yanı sıra damadın evinde toplanıp şarkılar söyleniyor. Bu kültürün kaybolmaması için herkes düğününde bunları yapıyor. Damat ve geline 3 aşamada takı takılıyor. Toplam 4,5 milyon takı geldi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.


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