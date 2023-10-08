Düğün salonuna gelinliğinin üzerine giydiği Galatasaray formasıyla girdi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 14:26

Güncelleme: 08.10.2023 - 14:29

Yalova’da yaşayan ve 2 yıl önce tanışan Tuğba Temiz ile Gündüz Aslan, dün gerçekleştirilen tören ile hayatlarını birleştirdi.

Koyu Galatasaray taraftarı olan eşine sürpriz yapan Tuğba Temiz Aslan, düğün salonuna, gelinlik üzerine giydiği Galatasaray forması ve arkadaşlarının elindeki sarı-kırmızı balonlar eşliğinde girdi.

FONDA 'AŞKIN OLAYIM' ÇALDI

Tuğba Temiz Aslan, ilk dans için de Galatasaraylı forvet Mauro Icardi ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seçti. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gündüz Aslan, “Hem düğün şarkımız hem eşimin sürprizine çok şaşırdım, beklemiyordum. Unutulmayacak bir anıya imza attık” dedi.

"UNUTULMAYACAK BİR ANI OLDU"

Tuğba Temiz Aslan ise “Ben de Galatasaray taraftarıyım. En çok sevdiğim renkleri, fanatiği olduğum takımımın formasını, en mutlu günümde gelinliğimin üzerine giydim. Eşimin de bu sürprizlerden haberi yoktu. Mutluluğumuz katlandı. Taraftarı olduğumuz Galatasaray ile de sezon sonu mutlu sona ulaşacağız. En özel günümüzde unutulmayacak bir anı oldu” diye konuştu.