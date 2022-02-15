AKP Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemenin gündemlerinde olduğunu belirtti.
Sağlık emekçilerinin 17-18 Şubat'ta yurt genelinde yapacağı iş bırakma eylemi öncesi AKP'den 'ücret artışı' açıklaması geldi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki yardımcılarını kabul etti.
Durmuş, görüşmede yaptığı açıklamada, “Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise buna karşılık “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde. Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.
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