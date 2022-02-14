Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:01

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.



VAKA SAYISI YİNE ARTTI

Bakanlığın 13 Şubat verilerine göre, dün 419 bin 556 test yapılmıştı. Dün, 73 bin 787 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı arttı ve 76 binden fazla yurttaş koronavirüse yakalandı.



BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" ifadelerine yer verdi.

Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir. pic.twitter.com/qr9aNBllmK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

Türkiye'nin 14 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: