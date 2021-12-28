AKP MKYK Üyesi, İBB için 'derhal erken seçim' istedi

28 Aralık 2021 Salı, 17:22

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) hedef alarak başlattığı "teftiş"in ardından AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeni seçim talebi geldi.

AKP Merkez Karar Yönetme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'hemen erken seçim' talep etti.

Paylaşımında “140 milyar nerede diyoruz? O; "Ankara'nın Taşına Bak" diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir" diyen Türkoğlu, "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim” çağrısı yaptı.

İşte Türkoğlu'nun paylaşımları: